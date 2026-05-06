TFF’nin açıklamasına göre Süper Lig’in 32. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Gaziantep FK, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Galatasaray, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor disipline gönderildi.

Trendyol 1. Lig’de ise Atakaş Hatayspor, Alagöz Holding Iğdır FK, Amed Sportif Faaliyetler, Özbeyli Bandırmaspor ve Esenler Erokspor’un çeşitli gerekçelerle PFDK’ye sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan Gençlerbirliği ile yollarını ayıran teknik direktör Volkan Demirel ile sezonu üçüncü sırada tamamlayarak play-off finaline yükselen Esenler Erokspor’un teknik direktörü Osman Özköylü’nün tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği açıklandı.