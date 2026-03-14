Süper Lig 26. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor’a 2-1 yenildi. Maçın kaderini uzatma anlarında verilen penaltı kararı belirledi. Kararın ardından Kocaelispor yedek kulübesi sahayı terk ederken, Konyaspor galibiyeti aldı.
SELÇUK İNAN KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI
Penaltı kararına itiraz etmek için sahaya giren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, hakem Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Kırmızı kart sonrası Selçuk İnan'ın talimatıyla teknik heyet ve yedek oyuncular sahayı terk etti. Böylece maçın son anlarında Kocaelispor kulübesi tamamen boş kaldı.