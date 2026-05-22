Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor’da tesis krizi büyüyor. Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan Nurettin Soykan Tesisleri girişine güvenlik güçleri ve zabıta tarafından barikat kurulması, kulüp yönetiminin içeri alınmamasıyla birlikte camiada büyük tepki yarattı.

TESİSLERE GİRİŞ ENGELLENDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, kulüp yönetimi ve personelin tesislere alınmaması sonrası sarı-kırmızılı ekip sert açıklamalarda bulundu. Yaşanan durum sosyal medyada da geniş yankı buldu.

KULÜP VE BELEDİYE ARASINDA YETKİ TARTIŞMASI

Kulüp yönetimi, tesislerin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından “hukuka aykırı şekilde” kapatıldığını savunurken, belediye tarafı tesislerin kamuya ait olduğunu ve kullanım hakkının yeniden değerlendirildiğini belirtiyor.

ŞEHİR FUTBOLU İÇİN YENİ PLAN İDDİASI

Belediye yönetiminin, Malatya futbolunu yeniden yapılandırmaya yönelik bir proje üzerinde çalıştığı ve bazı tesislerin farklı kullanım modellerine açılabileceği öne sürülüyor.

YENİ MALATYASPOR’DA DÜŞÜŞ VE BELİRSİZLİK

Depremler sonrası zor bir süreçten geçen Yeni Malatyaspor, sportif ve ekonomik sorunlarla mücadele ediyor. Kulüp yönetimi hukuki süreci takip edeceklerini açıkladı.

TARİHİ KÖTÜ SEZON VE KÜME DÜŞÜŞÜ

Nesine 2. Lig’de mücadele eden Malatya temsilcisi, -52 puanla ligi tamamlayarak tarihinin en ağır sportif sonuçlarından birini yaşadı ve Nesine 3. Lig’e düştü.