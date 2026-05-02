ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 32. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele kritik önem taşıyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Ligde 31 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Eyüpspor, 28 puanla averaj farkıyla 15. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında 3-0’lık galibiyet elde eden İstanbul ekibi, bu çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

Ev sahibi Kayserispor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 26 puan topladı ve 17. sırada bulunuyor.

Eyüpspor’da Emre Akbaba, Dorin Rotariu ve Angel Torres sakatlık ve kadro durumu nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Jankat Yılmaz, Jerome Onguene ve Charles-Andre Raux-Yao sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu oyuncuların kart görmesi halinde bir sonraki hafta Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev yapamayacağı belirtildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.