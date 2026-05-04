32. hafta tamamlanmasına rağmen henüz küme düşmesi kesinleşen bir takım bulunmuyor. Haftada alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalarda takımlar birbirlerine üstünlük kurmak için sahaya çıktı.

Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor’un 1-1 berabere kaldığı haftada, Kasımpaşa ile Kocaelispor da aynı skorla sahadan ayrıldı. Hesap.com Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki mücadele golsüz tamamlanırken, son sıradaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

Corendon Alanyaspor 34 puanla 12. sırada yer alarak daha avantajlı bir konumda bulunuyor. Alt sıralarda ise Kasımpaşa 32, ikas Eyüpspor ve Hesap.com Antalyaspor 29’ar, Natura Dünyası Gençlerbirliği 28, Zecorner Kayserispor 27 ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 24 puanla ligde kalma mücadelesini sürdürüyor.

Kasımpaşa, son iki haftada sadece 1 puan toplayabildi. 31. haftada RAMS Başakşehir’e 4-0 mağlup olan İstanbul temsilcisi, 32. haftada Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak ekip, sezonu Galatasaray karşılaşmasıyla tamamlayacak.

ikas Eyüpspor ise son üç haftada 7 puan toplayarak düşme hattının üzerine çıktı. Ligin 29. haftasında 22 puanla 17. sırada bulunan ekip, aldığı sonuçlarla 29 puana ulaşıp 14. sıraya yükseldi.

Hesap.com Antalyaspor, son 10 haftada yalnızca bir galibiyet alabildi. Bu süreçte 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan ekip, ligde kalma hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Natura Dünyası Gençlerbirliği ise son 12 maçta sadece bir kez kazanabildi. Başkent temsilcisi bu süreçte 3 beraberlik alırken 8 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Zecorner Kayserispor’un ligde kalma ihtimali ise oldukça düşük görünüyor. Kalan iki maçta alacağı sonuçlar, sarı-kırmızılı ekip için belirleyici olacak.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise alt sıralarda kalmasına rağmen son haftalarda aldığı sonuçlarla umutlarını sürdürmeye çalışıyor.

Süper Lig'de kalma mücadele veren takımların kalan 2 haftadaki maçları şöyle:

33. HAFTA

Gençlerbirliği-Kasımpaşa

Galatasaray-Antalyaspor

Kocaelispor-Fatih Karagümrük

Eyüpspor-Çaykur Rizespor

Alanyaspor-Kayserispor

34. HAFTA

Fenerbahçe-Eyüpspor

Kasımpaşa-Galatasaray

Kayserispor-Konyaspor

Fatih Karagümrük-Alanyaspor

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Antalyaspor-Kocaelispor