Süper Lig’in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün aynı saatte oynanacak. Ligde yalnızca şampiyonluk yarışı değil, küme düşme hattındaki mücadele de nefes kesiyor.

hafta sonunda henüz hiçbir takım matematiksel olarak lige veda etmemiş olsa da özellikle alt sıralardaki puan farklarının oldukça yakın olması, bu akşam oynanacak maçları adeta “final” havasına çevirdi.

KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM

Puan tablosunda 24 puanla son sırada yer alan Fatih Karagümrük küme düşme hattının en kritik takım konumunda. 17. sırada 27 puanlı Kayserispor bulunurken, 16. basamakta ise 28 puanlı Gençlerbirliği yer alıyor.

Aynı puana sahip Antalyaspor ve Eyüpspor ise averaj farkıyla sırasıyla 15 ve 14. basamakta bulunuyor. 32 puanla 13. sırada yer alan Kasımpaşa ise rakiplerine göre daha avantajlı durumda. İstanbul ekibinin kalan iki maçta alacağı 1 puan ligde kalması için yeterli olacak.

ANTALYASPOR KRİTİK VİRAJDA

Alt sıralardaki ekipler arasında bu haftanın en zorlu sınavına çıkacak takım Antalyaspor olacak. Akdeniz temsilcisi deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Rams Park’taki mücadelede alınacak olası bir mağlubiyet, hem şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilir hem de küme düşme hattındaki hesapları tamamen değiştirebilir.

Öte yandan Eyüpspor ise orta sıralarda bulunan Çaykur Rizespor karşısında son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. İstanbul temsilcisi son üç maçta aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle moral bulmuş durumda.

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE YENİ DÖNEM

Hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Gençlerbirliği, kritik Kasımpaşa maçına yeni hocası Metin Diyadin yönetiminde çıkacak. Başkent ekibi Eryaman’daki mücadelede mutlak galibiyet hedefliyor.

KAYSERİSPOR İÇİN KRİTİK DEPLASMAN

Kayserispor ise deplasmanda Alanyaspor karşısında sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip için alınacak sonuç, son haftadaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek. Olası bir puan kaybı, ligde kalma umutlarını ciddi şekilde azaltabilir.

KARAGÜMRÜK İÇİN TAMAM MI DEVAM MI?

Haftanın en kritik maçlarından birine çıkacak olan Fatih Karagümrük deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul temsilcisi bu mücadeleden galibiyet çıkaramazsa Süper Lig’e veda eden ilk takım olabilir. Özellikle beraberlik durumunda bile ikili averaj dezavantajı nedeniyle Karagümrük’ün ligde kalma şansı büyük ölçüde ortadan kalkacak.