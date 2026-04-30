Açılış maçında Çaykur Rizespor, saat 17.00’de Çaykur Didi Stadı’nda TÜMOSAN Konyaspor’u konuk edecek. Günün ikinci karşılaşmasında ise Gaziantep FK, saat 20.00’de Beşiktaş ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Haftaya Fenerbahçe’nin 7 puan önünde lider giren Galatasaray, 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, galip gelmesi halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan 4. kez üst üste, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edebilecek.

KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ

Alt sıralarda ise büyük bir rekabet yaşanıyor. Son sırada 21 puanla yer alan Fatih Karagümrük, doğrudan rakiplerinden Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçta puan kaybederse Süper Lig’e veda edecek.

Süper Lig'in 32. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

2 Mayıs Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Chobani)

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Mayıs Pazar:

20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)