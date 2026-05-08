Ligde Fenerbahçe’nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, Antalyaspor’u mağlup etmesi halinde 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

Kocaelispor deplasmanına çıkacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise puan kaybetmesi durumunda Süper Lig’e veda edecek ve alt lige düşecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına ligde haftanın programı şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)

Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)

Göztepe-Gaziantep FK (Isonem Park Gürsel Aksel)

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)