Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını açıkladı.
Yeni sezonda açılış karşılaşması 14 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray'ın sahasında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'yı konuk edeceği mücadeleyle başlayacak.
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI
14 Ağustos Cuma
21.30 | Galatasaray - Çorum FK
15 Ağustos Cumartesi
19.00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 | Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazar
19.00 | RAMS Başakşehir - Kocaelispor
21.30 | Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ağustos Pazartesi
21.30 | Samsunspor - Göztepe