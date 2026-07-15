Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını açıkladı.

Yeni sezonda açılış karşılaşması 14 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray'ın sahasında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'yı konuk edeceği mücadeleyle başlayacak.

Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı: İşte maç tarihleri ve saatleri - Resim : 1

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI

14 Ağustos Cuma

21.30 | Galatasaray - Çorum FK

15 Ağustos Cumartesi

19.00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor

21.30 | Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19.00 | RAMS Başakşehir - Kocaelispor

21.30 | Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 | Samsunspor - Göztepe