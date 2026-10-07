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Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakem atamalarını üstlenecek isim belli oldu.

ANTHONY TAYLOR VE YARDIMCILARI ATAMALARI GERÇEKLEŞTİRECEK

HT Spor'un haberine göre; 7. haftanın hakemlerini MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, yardımcılarıyla birlikte belirleyecek.

FERHAT GÜNDOĞDU İSTİFA ETMİŞTİ

Kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından 7. haftanın hakem atamalarını Anthony Taylor ve yardımcılarının gerçekleştireceği aktarıldı.

SÜPER LİG'DE 7. HAFTA MAÇLARI

Galatasaray - Kasımpaşa

Gençlerbirliği - Amedspor

Samsunspor - Trabzonspor

Alanyaspor - Erzurumspor

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Konyaspor - Başakşehir

Gaziantep FK - Arca Çorum FK

Beşiktaş - Kocaelispor

Eyüpspor - Göztepe