Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 26'ıncı haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Önceki açıklamada yarın oynanacak maçların hakemleri belli olurken yeni duyuruda hafta sonu müsabakalarında düdük çalacak isimler netlik kazandı.
SÜPER LİG 26. HAFTA 14 MART VE 15 MART MAÇLARININ HAKEMLERİ
Kocaelispor - Tümosan Konyaspor (Cihan Aydın)
Göztepe - Corendon Alanyaspor (Asen Albayrak)
Galatasaray - RAMS Başakşehir (Batuhan Kolak)
Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Çağdaş Altay)
Kasımpaşa - İkas Eyüpspor (Ali Yılmaz)
Samsunspor - Zecorner Kayserispor (Adnan Deniz Kayatepe)
Gençlerbirliği - Beşiktaş (Yasin Kol)