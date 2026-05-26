Geçmişte Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş’ta görev yapan Portekizli futbolcunun yeniden Süper Lig’de forma giyebileceği belirtildi.

Fanatik’in haberine göre, Spartak Moskova’da oynayan Gedson Fernandes için dev kulüpler transfer çalışmalarına başladı.

Yeni sezon kadro planlamasına hız veren Beşiktaş’ın, eski oyuncusunu yeniden takıma kazandırmak istediği ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin transfer için girişimlere başladığı kaydedildi.

Başkan Serdal Adalı ve yönetiminin, deneyimli futbolcunun mali şartlarını öğrenmek amacıyla ilk temasları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Öte yandan Galatasaray’ın da 27 yaşındaki orta sahayı transfer listesine aldığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ileri sürüldü.

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, eski oyuncusunu öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği iddia edildi.

Daha önce de Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin, yeni dönemde yeniden yarış içine girebileceği konuşuluyor.

Rusya’da mutsuz olduğu öne sürülen Portekizli futbolcunun ayrılık planları yaptığı ve Süper Lig’e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Gedson Fernandes, Spartak Moskova formasıyla çıktığı 36 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.