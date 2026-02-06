Süper Lig’de kış transfer dönemi her zaman hareketli geçmiştir. Devre arasında takımlar büyük etki yaratan isimleri kadrolarına katsalar da bazı transferlerden beklenen verim alınamadı.
Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri...
Transfer döneminin bitmesine saatler kala heyecan tam gaz devam ediyor. Süper Lig'de devre arasında yapılan nokta takviyeler varsa bir o kadar da panik transferleri var. İşte o isimler...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Yusuf Şimşek, Drogba, Anelka ve Sneijder gibi isimler devre arasında yapılan nokta transferler olarak hafızalara kazınsa da bazı panik transferleri de akılda kaldı. İşte o transferler…
Elan Ricardo
Lucas Ontivero
Vagner Love
Oleksandr Karavaev
Dentinho
Jo
Barusso
G. Dos Santos
Musrati
K. Arroyo
DeAndre Yedlin
E. Pulgar
