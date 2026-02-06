Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri...
Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri...

Transfer döneminin bitmesine saatler kala heyecan tam gaz devam ediyor. Süper Lig'de devre arasında yapılan nokta takviyeler varsa bir o kadar da panik transferleri var. İşte o isimler...

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 1

Süper Lig’de kış transfer dönemi her zaman hareketli geçmiştir. Devre arasında takımlar büyük etki yaratan isimleri kadrolarına katsalar da bazı transferlerden beklenen verim alınamadı.

Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 2

Yusuf Şimşek, Drogba, Anelka ve Sneijder gibi isimler devre arasında yapılan nokta transferler olarak hafızalara kazınsa da bazı panik transferleri de akılda kaldı. İşte o transferler…

Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 3

Elan Ricardo

Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 4

Lucas Ontivero

Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 5

Vagner Love

Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 6

Oleksandr Karavaev

Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 7

Dentinho

Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 8

Jo

Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 9

Barusso

Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 10

G. Dos Santos

Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 11

Musrati

Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 12

K. Arroyo

Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 13

DeAndre Yedlin

Süper Lig'de devre arasında yapılan panik transferleri... - Resim: 14

E. Pulgar

Kaynak: Spor Servisi
