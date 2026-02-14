Süper Lig’de Dev Randevu: Trabzonspor – Fenerbahçe... İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Namağlup Serisini Korumak İstiyor

Bu sezon ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Trabzon deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Zorlu maçtan galip ayrılması halinde Fenerbahçe, zirve yolunda önemli bir engeli aşmış olacak ve lider Galatasaray'la puan farkını yeniden 3'e indirecek.