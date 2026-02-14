Süper Lig’de Dev Randevu: Trabzonspor – Fenerbahçe... İşte muhtemel 11'ler

Karşılaşmanın Hakemi Halil Umut Meler
Dev maçı tecrübeli hakem Halil umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar, Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir.
Trabzonspor İçin Kritik Viraj
Ligde 21 haftada topladığı 45 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyet hedefliyor. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde kazanarak hem puan farkını azaltmak hem de uzun süredir süren “büyük maç kazanamama” serisine son vermek istiyor.
Fenerbahçe Namağlup Serisini Korumak İstiyor
Bu sezon ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Trabzon deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Zorlu maçtan galip ayrılması halinde Fenerbahçe, zirve yolunda önemli bir engeli aşmış olacak ve lider Galatasaray'la puan farkını yeniden 3'e indirecek.
Rekabette 106. Lig Maçı
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 106. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 105 lig maçında Fenerbahçe 44 galibiyet alırken, Trabzonspor 27 kez kazandı. 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 145 golüne, bordo-mavililer 111 golle yanıt verdi.
İlk Maçı Fenerbahçe Kazandı
Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin golüyle 1-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzon’da da kazanması halinde 2002–2005 yılları arasında yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisini tekrarlama şansı elde edecek.
Fatih Tekke Büyük Maç Peşinde
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, İstanbul’un “üç büyükleri”ne karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde büyük rakiplere karşı oynadığı 7 maçta henüz galip gelemedi.
Tedesco’nun Büyük Maç Karnesi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, büyük maçlarda etkili bir grafik çizdi. Fenerbahçe; Trabzonspor ve Beşiktaş’ı mağlup ederken, Galatasaray ile berabere kaldı. Ayrıca Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı yenerek kupayı müzesine götürdü.
Trabzonspor Muhtemel 11
Trabzonspor’un sahaya şu 11’le çıkması bekleniyor:
Onana – Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik – Oulai, Folcarelli – Augusto, Muçi – Mustafa, Onuachu
Fenerbahçe Muhtemel 11
Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i ise şu şekilde:
Ederson – Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür – Kante, Guendouzi – Musaba, Asensio – Kerem Aktürkoğlu, Talisca