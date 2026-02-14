Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Süper Lig’de Dev Randevu: Trabzonspor – Fenerbahçe... İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig’de Dev Randevu: Trabzonspor – Fenerbahçe... İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında futbolseverlerin gözü bu akşam Trabzon’da olacak. Trabzonspor, sahasında namağlup Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Dev mücadele saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Süper Lig’de Dev Randevu: Trabzonspor – Fenerbahçe... İşte muhtemel 11'ler - Resim: 1

Karşılaşmanın Hakemi Halil Umut Meler

Dev maçı tecrübeli hakem Halil umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar, Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir.

Süper Lig’de Dev Randevu: Trabzonspor – Fenerbahçe... İşte muhtemel 11'ler - Resim: 2

Trabzonspor İçin Kritik Viraj

Ligde 21 haftada topladığı 45 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyet hedefliyor. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde kazanarak hem puan farkını azaltmak hem de uzun süredir süren “büyük maç kazanamama” serisine son vermek istiyor.

Süper Lig’de Dev Randevu: Trabzonspor – Fenerbahçe... İşte muhtemel 11'ler - Resim: 3

Fenerbahçe Namağlup Serisini Korumak İstiyor

Bu sezon ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, Trabzon deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Zorlu maçtan galip ayrılması halinde Fenerbahçe, zirve yolunda önemli bir engeli aşmış olacak ve lider Galatasaray'la puan farkını yeniden 3'e indirecek.

Süper Lig’de Dev Randevu: Trabzonspor – Fenerbahçe... İşte muhtemel 11'ler - Resim: 4

Rekabette 106. Lig Maçı

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 106. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 105 lig maçında Fenerbahçe 44 galibiyet alırken, Trabzonspor 27 kez kazandı. 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 145 golüne, bordo-mavililer 111 golle yanıt verdi.

Süper Lig’de Dev Randevu: Trabzonspor – Fenerbahçe... İşte muhtemel 11'ler - Resim: 5

İlk Maçı Fenerbahçe Kazandı

Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin golüyle 1-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzon’da da kazanması halinde 2002–2005 yılları arasında yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisini tekrarlama şansı elde edecek.

Süper Lig’de Dev Randevu: Trabzonspor – Fenerbahçe... İşte muhtemel 11'ler - Resim: 6

Fatih Tekke Büyük Maç Peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, İstanbul’un “üç büyükleri”ne karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde büyük rakiplere karşı oynadığı 7 maçta henüz galip gelemedi.

Süper Lig’de Dev Randevu: Trabzonspor – Fenerbahçe... İşte muhtemel 11'ler - Resim: 7

Tedesco’nun Büyük Maç Karnesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, büyük maçlarda etkili bir grafik çizdi. Fenerbahçe; Trabzonspor ve Beşiktaş’ı mağlup ederken, Galatasaray ile berabere kaldı. Ayrıca Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı yenerek kupayı müzesine götürdü.

Süper Lig’de Dev Randevu: Trabzonspor – Fenerbahçe... İşte muhtemel 11'ler - Resim: 8

Trabzonspor Muhtemel 11

Trabzonspor’un sahaya şu 11’le çıkması bekleniyor:
Onana – Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik – Oulai, Folcarelli – Augusto, Muçi – Mustafa, Onuachu

Süper Lig’de Dev Randevu: Trabzonspor – Fenerbahçe... İşte muhtemel 11'ler - Resim: 9

Fenerbahçe Muhtemel 11

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i ise şu şekilde:
Ederson – Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür – Kante, Guendouzi – Musaba, Asensio – Kerem Aktürkoğlu, Talisca

