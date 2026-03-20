TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Trabzon’da Papara Park’ta oynanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ PAZAR GÜNÜ

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ise 5 Nisan Pazar günü oynanacak. Kadıköy’deki kritik mücadelenin başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyecek bu iki dev karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor.