Süper Lig'de bu sezon küme düşen son takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan müsabakaların ardından sezon sona erdi. Küme düşen son takım ise Antalyaspor oldu.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından sezon sona erdi.

2 TAKIM GEÇEN HAFTA DÜŞMÜŞTÜ!

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği geçen hafta, Kayserispor ve Fatih Karagümrük de resmen küme düşmüştü.

SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞEN SON TAKIM ANTALYASPOR OLDU

Son haftaya girilirken Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor'un küme düşme ihtimali vardı. Bugün oynanan kritik maçların ardından Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor oldu.

GÜNÜN SONUÇLARI

Kayserispor 2-1 Konyaspor
Antalyaspor 1-0 Kocaelispor
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
Trabzonspor 0-3 Gençlerbirliği
Fenerbahçe 3-3 Eyüpspor

KÜME DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU

13- KASIMPA : 35

14- GENÇLERBİRLİĞİ: 34

15- EYÜPSPOR: 33

16- ANTALYASPOR: 32

17- KAYSERİSPOR: 30

18- F. KARAGÜMRÜK: 30

