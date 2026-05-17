Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından sezon sona erdi.
Süper Lig'de bu sezon küme düşen son takım belli oldu
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan müsabakaların ardından sezon sona erdi. Küme düşen son takım ise Antalyaspor oldu.Alper Talha Şimşek
2 TAKIM GEÇEN HAFTA DÜŞMÜŞTÜ!
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği geçen hafta, Kayserispor ve Fatih Karagümrük de resmen küme düşmüştü.
SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞEN SON TAKIM ANTALYASPOR OLDU
Son haftaya girilirken Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor'un küme düşme ihtimali vardı. Bugün oynanan kritik maçların ardından Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor oldu.
GÜNÜN SONUÇLARI
Kayserispor 2-1 Konyaspor
Antalyaspor 1-0 Kocaelispor
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
Trabzonspor 0-3 Gençlerbirliği
Fenerbahçe 3-3 Eyüpspor
KÜME DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU
13- KASIMPA : 35
14- GENÇLERBİRLİĞİ: 34
15- EYÜPSPOR: 33
16- ANTALYASPOR: 32
17- KAYSERİSPOR: 30
18- F. KARAGÜMRÜK: 30