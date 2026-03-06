Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
Beşiktaş’a büyük umutlarla gelmişti: Şimdi takım bulamıyor

Bir dönem İngiliz ve dünya futboluna damga vuran, ayrıca Beşiktaş forması da giyen yıldız futbolcu şu anda kulüpsüz durumda. İşte detaylar...

Taner Yener Taner Yener
Son Güncelleme:
Süper Lig'de 2022-23 sezonunda Beşiktaş formasıyla oynayan İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, kariyerine yeni bir sayfa açmak için kulüp arıyor.

29 yaşındaki futbolcu, son olarak 2024-25 sezonunda İtalya'nın Como takımıyla anlaşmış olmasına rağmen, burada yalnızca 1 maça çıkabildi.

Milan ile Como arasında oynanan maçta 81. dakikada oyuna giren Dele, 90+1’de gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 29 yaşındaki futbolcunun kumar bağımlılığı gibi bazı kişisel sorunları da bulunuyor.

Tottenham Hotspur’daki çıkışıyla Premier Lig'e damga vuran ve ardından Everton’a transfer olan Dele Alli, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş’a kiralanmıştı.

Siyah-beyazlı forma altında istikrarsız bir performans sergileyen ve sezonu sakatlıkla kapatan yıldız oyuncu uzun süredir futboldan uzak kalmıştı.

Dele Alli, asıl çıkışını yaptığı Tottenham Hotspur’da 269 maçta 67 gol ve 59 asistlik performansla yapmıştı.

Ayrıca İngiliz yıldız, milli takımıyla 37 maça çıkarken 3 gol kaydetti.

Dele, bireysel idmanlarına devam ediyor ve futbolseverler yıldız oyuncunun geleceğini merakla takip ediyor.

İngiliz futbolcu, Beşiktaş formasıyla 15 maça çıkmış ve bu maçlarda 2 gol kaydetmişti.

