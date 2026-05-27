Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerden Tolgay Arslan, futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.

Son olarak Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima’da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla futbola veda etti.

'EN ZOR KARARLARDAN BİRİ'

Tolgay Arslan veda mesajında, “Sahaya her çıktığımda hissettiğim sevgiyi ve desteği asla unutmayacağım. Şimdi hayatımın en zor kararlarından birini alma zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’TA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Futbola Borussia Dortmund altyapısında başlayan Tolgay Arslan, kariyerinde Hamburg, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese, Melbourne City ve Sanfrecce Hiroshima formaları giydi.

Özellikle Beşiktaş dönemindeki performansıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcu, siyah beyazlı formayla 132 resmi maça çıktı ve şampiyonluk sevinci yaşadı.

AVUSTRALYA’DA YENİDEN DOĞMUŞTU

Kariyerinin son bölümünde Avustralya ve Japonya’da forma giyen Tolgay Arslan, Melbourne City performansıyla yeniden çıkış yakalamıştı.

Tecrübeli futbolcu Avustralya ekibinde çıktığı 34 maçta 18 gol kaydederek dikkat çekmişti.