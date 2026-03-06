Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, 8-9 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
8 MART PAZAR:
13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Fenerbahçe-Samsunspor: Oğuzhan Çakır
9 MART PAZARTESİ:
16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor: Gürcan Hasova
20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor: Cihan Aydın
20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses