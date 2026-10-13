Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalara ilişkin Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.
Açıklanan kayıtlar arasında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede Lucas Torreira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon da yer aldı.
VAR'DAN HAKEME KIRMIZI KART İÇİN İNCELEME ÖNERİSİ
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Lucas Torreira'nın müdahalesinin ardından VAR tarafından saha kenarındaki monitöre davet edildi.
VAR odası, pozisyonun bariz gol şansının engellenmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek kırmızı kart için inceleme önerisinde bulundu.
Konuşmalarda VAR'ın, pozisyonda iki hücum oyuncusuna karşılık savunma oyuncusu bulunmadığına dikkat çektiği görüldü.
İŞTE TORREIRA POZİSYONUNDAKİ VAR KONUŞMALARI
Hakem Halil Umut Meler ile VAR odası arasında geçen diyalog şu şekilde:
VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Bariz gol şansını engellemeden kırmızı kart için.
Hakem: Tamam, geliyorum.
VAR: Sana temas noktasını göstereceğim. Pozisyonda iki hücumcuya karşı sıfır savunmacı durumu var.
Hakem: Tamam, son savunmacıyı görmek istiyorum.
VAR: Burası temas noktası.
Hakem: Tamam, temas noktasını gördüm.
VAR: Tamam şimdi geniş açıyı veriyorum.
Hakem: Barış uzakta tamam. Oldukça uzakta. Gördüm kararımı değişiyorum. Sarı kart iptal. 34 numaraya kırmızı kart gösteriyorum.