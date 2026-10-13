Futbol sahalarında görülmemiş olay: Maçta aynı anda iki gol oldu

Çin 1. Ligi'nde Shaanxi Union ile Foshan Southern Lions arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Sahada aynı anda iki top bulunurken her ikisi de eş zamanlı şekilde kaleye girdi. Hakem iki golü de iptal ederken yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.