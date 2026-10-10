Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında lider değişti.
GALATASARAY LİDERLİĞİ GERİ ALDI
Milli araya lider olarak giren Amedspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puan kaybetti.
Böylelikle dün Kasımpaşa'yı evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi.
Sarı kırmızılılar 16 puanla birincilik koltuğunda otururken Amedspor maç fazlasıyla 14 puanla ikinci sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ İLE KOCAELİSPOR ARASINDA İKİNCİLİK MAÇI
12'şer puanda bulunan Beşiktaş ile Kocaelispor arasında yarın oynanacak karşılaşma da kazanan takımın ikinci sıraya yükselmesi anlamı taşıyor.