Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında lider değişti.

Süper Lig'de 7. haftanın lideri belli oldu - Resim : 1

GALATASARAY LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Milli araya lider olarak giren Amedspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puan kaybetti.

Böylelikle dün Kasımpaşa'yı evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi.

Sarı kırmızılılar 16 puanla birincilik koltuğunda otururken Amedspor maç fazlasıyla 14 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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BEŞİKTAŞ İLE KOCAELİSPOR ARASINDA İKİNCİLİK MAÇI

12'şer puanda bulunan Beşiktaş ile Kocaelispor arasında yarın oynanacak karşılaşma da kazanan takımın ikinci sıraya yükselmesi anlamı taşıyor.