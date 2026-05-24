Sezon boyunca Süper Lig’de mücadele eden 18 takım, Galatasaray’ın şampiyonluğu ile tamamlanan bir yılı geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar üst üste 4’üncü, toplamda 26’ncı kez zirveye ulaştı.

Sezon sonunda Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük küme düşerek alt lige geriledi.

Lig genelinde kulüpler kadro istikrarı sağlayamazken toplam 571 farklı futbolcu forma giydi. En fazla oyuncu kullanan ekip TÜMOSAN Konyaspor oldu.

Konya temsilcisi 43 futbolcuya şans verirken, ikas Eyüpspor 40, Fenerbahçe ise 38 oyuncuyla takip etti.

Corendon Alanyaspor 26, Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir ise 27’şer futbolcuyla en az oyuncu kullanan takımlar arasında yer aldı.

YABANCI FUTBOLCULAR DAHA FAZLA

Süper Lig'de süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.

Futbol takımlarının forma verdiği 571 futbolcunun 253'ü yerli, 318'i ise yabancılardan oluştu. Ligde en fazla yabancı oyuncuya 21 isimle Fenerbahçe forma verdi. Sarı-lacivertlileri 20'şer isimle Eyüpspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Göztepe izledi.

Toplamda 25 Türk futbolcu oynatan Konyaspor ise yerli oyunculara en fazla görev veren takım oldu.