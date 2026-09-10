Trendyol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 5. haftanın programı ve hakemleri şöyle:
11 Eylül Cuma
20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK: Gürcan Hasova
12 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Çorum FK: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses
13 Eylül Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan
14 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen