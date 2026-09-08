Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı

VAR ile Çağdaş Altay arasındaki konuşma şöyle:

VAR: Çağdaş, Manuel konuşuyor. Potansiyel bir penaltı için sahada inceleme tavsiye ediyorum. Atak başlangıç aşaması kontrol edildi. Başlangıç aşamasında bir şey yok.

Çağdaş Altay: Tamam anlaşıldı.