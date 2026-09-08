Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan iki maça ait VAR kayıtlarını paylaştı.
Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta geride kalırken Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Gençlerbirliği ve Göztepe-Gaziantep FK maçlarına ait VAR kayıtlarını paylaştı. Ceza sahası içerisinde yaşanan iki pozisyonda da hakemler VAR'dan gelen tavsiye üzerine penaltı kararı vermişti. İşte konuşulanlar...Furkan Çelik
TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI PENALTI POZİSYONU
Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği maçta Nwaiwu'nun yerde kaldığı pozisyon sonrası Çağdaş Altay VAR tavsiyesi üzerine monitör başına gitmiş ve ardından penaltı kararı vermişti.
VAR ile Çağdaş Altay arasındaki konuşma şöyle:
VAR: Çağdaş, Manuel konuşuyor. Potansiyel bir penaltı için sahada inceleme tavsiye ediyorum. Atak başlangıç aşaması kontrol edildi. Başlangıç aşamasında bir şey yok.
Çağdaş Altay: Tamam anlaşıldı.
VAR: İlk önce teması göstereceğim. Burada teması görebilirsin. Kırmızılı oyuncu açıkça topla oynuyor. Beyazlı ise rakibine vuruyor. Başka bir açıdan gösterebiliriz.
Çağdaş Altay: Penaltı ve sarı kart yok.
VAR: Doğru. Katılıyorum.
GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI PENALTI POZİSYONU
Gaziantep FK'nın deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 31. dakikada hakem Ümit Öztürk, VAR tavsiyesiyle yeniden izlediği pozisyonda ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde elle oynama tespit ederek penaltı noktasını göstermişti.
İşte VAR ile Ümit Öztürk arasında geçen diyalog:
VAR: Ümit hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme tavsiye ediyorum. Ümit hocam temas noktasını oynatıyorum.
Ümit Öztürk: Bir daha, tamam. Başka bir açın daha var mı hocam? Evet bu açık güzel duruyor. Tamam eller açık. Top 10 numaranın eline geliyor. Gördüm hocam, penaltıyla başlıyorum. Kart vermiyorum.
VAR: Anlaşıldı hocam.