Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı

Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta geride kalırken Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Gençlerbirliği ve Göztepe-Gaziantep FK maçlarına ait VAR kayıtlarını paylaştı. Ceza sahası içerisinde yaşanan iki pozisyonda da hakemler VAR'dan gelen tavsiye üzerine penaltı kararı vermişti. İşte konuşulanlar...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı - Resim: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan iki maça ait VAR kayıtlarını paylaştı.

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Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı - Resim: 2

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI PENALTI POZİSYONU

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği maçta Nwaiwu'nun yerde kaldığı pozisyon sonrası Çağdaş Altay VAR tavsiyesi üzerine monitör başına gitmiş ve ardından penaltı kararı vermişti.

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Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı - Resim: 3

VAR ile Çağdaş Altay arasındaki konuşma şöyle:

VAR: Çağdaş, Manuel konuşuyor. Potansiyel bir penaltı için sahada inceleme tavsiye ediyorum. Atak başlangıç aşaması kontrol edildi. Başlangıç aşamasında bir şey yok.

Çağdaş Altay: Tamam anlaşıldı.

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Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı - Resim: 4

VAR: İlk önce teması göstereceğim. Burada teması görebilirsin. Kırmızılı oyuncu açıkça topla oynuyor. Beyazlı ise rakibine vuruyor. Başka bir açıdan gösterebiliriz.

Çağdaş Altay: Penaltı ve sarı kart yok.

VAR: Doğru. Katılıyorum.

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Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı - Resim: 5

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI PENALTI POZİSYONU

Gaziantep FK'nın deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 31. dakikada hakem Ümit Öztürk, VAR tavsiyesiyle yeniden izlediği pozisyonda ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde elle oynama tespit ederek penaltı noktasını göstermişti.

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Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı - Resim: 6

İşte VAR ile Ümit Öztürk arasında geçen diyalog:

VAR: Ümit hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme tavsiye ediyorum. Ümit hocam temas noktasını oynatıyorum.

Ümit Öztürk: Bir daha, tamam. Başka bir açın daha var mı hocam? Evet bu açık güzel duruyor. Tamam eller açık. Top 10 numaranın eline geliyor. Gördüm hocam, penaltıyla başlıyorum. Kart vermiyorum.

VAR: Anlaşıldı hocam.

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