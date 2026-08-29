Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) duyurusuna göre, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanacak maçlar nedeniyle fikstürde daha önce tarihleri açıklanmayan iki karşılaşmanın programı netleştirildi. Buna göre İstanbul Başakşehir-Galatasaray ile Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelelerinin oynanacağı günler belli oldu.
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Eylül Cuma:
20.00 İstanbul Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
6 Eylül Pazar:
17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)
7 Eylül Pazartesi:
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)
20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)