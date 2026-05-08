Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu’nun duyurusuna göre, yarın saat 20.00’de başlayacak tüm karşılaşmalarda görev alacak hakemler netlik kazandı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: Çağdaş Altay

Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

RAMS Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol