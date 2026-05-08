Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Merkez Hakem Kurulu’nun duyurusuna göre, yarın saat 20.00’de başlayacak tüm karşılaşmalarda görev alacak hakemler netlik kazandı.
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: Çağdaş Altay
Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
RAMS Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova
Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol