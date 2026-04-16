Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u sahasında konuk ederken; Hesap.com Antalyaspor ise TÜMOSAN Konyaspor’u kendi evinde ağırlayacak. Her iki mücadele de saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 30. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Chobani)

18 Nisan Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Göztepe (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

19 Nisan Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20 Nisan Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor (Gaziantep)