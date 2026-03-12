Süper Lig’de 26. hafta yarın oynanacak iki mücadeleyle başlayacak.
Haftanın ilk gününde saat 20.00’de Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelirken, Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalar şöyle:
YARIN:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 MART CUMARTESİ:
13.30 Kocaelispor-Tümosan Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
15 MART PAZAR:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)