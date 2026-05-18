Ernest Muçi | Trabzonspor | 11 gol
Süper Lig'de 2025/26 sezonu sona erdi: Gol krallığında zirvede 2 futbolcu
Süper Lig’de 2025/26 sezonunun gol krallığı yarışı sona erdi. Trabzonspor'dan Paul Onuachu ve Başakşehir'den Eldor Shomurodov, attıkları 22’şer golle gol krallığını paylaştı. İşte liste...Haber Merkezi
Haberi Paylaş
1 10
Marco Asensio | Fenerbahçe | 11 gol
2 10
Juan | Göztepe | 11 gol
3 10
Felipe Augusto | Trabzonspor | 13 gol
4 10
Mauro Icardi | Galatasaray | 14 gol
5 10
Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 15 gol
6 10
Victor Osimhen | Galatasaray | 15 gol
7 10
Anderson Talisca | Fenerbahçe | 19 gol
8 10
Eldor Shomurodov | Başakşehir | 22 gol
9 10
Paul Onuachu | Trabzonspor | 22 gol
10 10