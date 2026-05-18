18 Mayıs 2026 Pazartesi
Süper Lig'de 2025/26 sezonu sona erdi: Gol krallığında zirvede 2 futbolcu

Süper Lig'de 2025/26 sezonu sona erdi: Gol krallığında zirvede 2 futbolcu

Süper Lig’de 2025/26 sezonunun gol krallığı yarışı sona erdi. Trabzonspor'dan Paul Onuachu ve Başakşehir'den Eldor Shomurodov, attıkları 22’şer golle gol krallığını paylaştı. İşte liste...

Ernest Muçi | Trabzonspor | 11 gol

Marco Asensio | Fenerbahçe | 11 gol

Juan | Göztepe | 11 gol

Felipe Augusto | Trabzonspor | 13 gol

Mauro Icardi | Galatasaray | 14 gol

Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 15 gol

Victor Osimhen | Galatasaray | 15 gol

Anderson Talisca | Fenerbahçe | 19 gol

Eldor Shomurodov | Başakşehir | 22 gol

Paul Onuachu | Trabzonspor | 22 gol

