Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan Süper Lig maçlarının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkleri açıkladı.

GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇININ DOSYASI KABARIK

Gençlerbirliği ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma sonrası çok sayıda isim disipline gönderildi.

Gençlerbirliği, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle PFDK’ye sevk edilirken; bazı kulüp yöneticileri ve görevlileri “talimatlara aykırı hareket” ve “sportmenliğe aykırı hareket” gerekçeleriyle disipline gönderildi.

Kasımpaşa cephesinde ise teknik sorumlu Emre Belözoğlu ve yönetici Ceyhun Kazancı dahil birçok isim hakkında sevk kararı verildi.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİTKTAŞ DA SEVK EDİLDİ

Galatasaray, Antalyaspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareket” gerekçeleriyle PFDK’ye sevk edildi.

Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanındaki “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” nedeniyle disipline gönderildi.

Beşiktaş, Samsunspor, Kocaelispor, Göztepe, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor da “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ye sevk edilen kulüpler arasında yer aldı.