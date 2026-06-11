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Kaynak: DHA

Türkiye'nin ilk Anadolu ilçe takımı ünvanıyla 7 sezon Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, yeni sezonda Akhisar 1970 Spor Kulübü'nü bünyesine katarak amatör liglere geri dönüyor.

2018'de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı finallerde Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yenerek kazanan yeşil-siyahlı ekip, transfer yasağı kalkana kadar pilot takım modeliyle yola devam edecek.

EKONOMİK KRİZ 5 YILDA AMATÖRE GÖTÜRDÜ

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ülkemizi temsil ettiği 2018-2019 sezonunun sonunda Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, ekonomik sorunlarını bir türlü aşamadı.

Transfer yasakları nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Ege temsilcisi, 5 yıl içinde basamak basamak gerileyerek amatör seviyeye indi.

2024'te 3'üncü Lig'den düşen yeşil-siyahlılar, ardından katıldığı Bölgesel Amatör Lig'de takım kuramayınca genç oyuncularla sahaya çıkmaya çalıştı. Bu mücadele de uzun sürmedi.

Akigo, Kasım 2024'te ligden çekildi. Kulüp, geçen sezon Manisa Süper Amatör Lig'e de katılamadığı için son iki sezondur A takım düzeyinde hiçbir ligde yer alamadı.

BAŞKAN ALKAN: 'PİLOT TAKIM UYGULAMASI YAPACAĞIZ'

Kulübün geleceğine ilişkin kararı Akhisarspor Başkanı Özay Alkan duyurdu. Alkan, "Transfer yasağımız kalkana kadar pilot takım uygulaması yapacağız. Akhisar'da Akhisarspor liglere çıkana kadar Akhisar 1970 Spor Kulübü de bünyemize geçmiştir. Süper amatörde mücadele edecek olan takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon ilçeyi Bölgesel Amatör Lig'de Akhisar 45 FSK temsil etmiş, maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamıştı.

OKAN BURUK VE ROBERTO CARLOS GEÇMİŞİ

Akhisarspor'un Süper Lig yıllarında teknik direktörlük koltuğunda dikkat çekici isimler oturdu.

Galatasaray'la üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ve Brezilyalı dünya yıldızı Roberto Carlos, yeşil-siyahlı ekibi çalıştıran teknik adamlar arasında yer aldı.