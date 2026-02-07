Süper Lig'de 2025/26 sezonunun kış transferi dönemi resmen sona erdi. İşte öne çıkan bazı transferler...
Yüksek dozda futbol heyecanı yaşadık: Devre arası transfer dönemi...
Süper Lig'de kış transfer dönemi sona erdi. Hareketli geçen dönemin ardından öne çıkan bazı transferleri sizler için derledik.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Noa Lang - Napoli - Galatasaray
Sacha Boey - Bayern Münih - Galatasaray
N-Golo Kante - Al Ittihad - Fenerbahçe
Matteo Guendouzi - Lazio - Fenerbahçe
Amir Murillo - Marsilya - Beşiktaş
Hyeon-gyu Oh - Genk - Beşiktaş
Chibuike Nwaiwu - AWC - Trabzonspor
Kerem Demirbay - Eyüpspor - Kasımpaşa
İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe - Kasımpaşa
Cenk Tosun - Fenerbahçe - Kasımpaşa
Blaz Kramer - Al-Okhdood - Konyaspor
Kazeem Oaigbe - Trabzonspor - Konyaspor
