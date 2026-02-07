Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Yüksek dozda futbol heyecanı yaşadık: Devre arası transfer dönemi...

Yüksek dozda futbol heyecanı yaşadık: Devre arası transfer dönemi...

Süper Lig'de kış transfer dönemi sona erdi. Hareketli geçen dönemin ardından öne çıkan bazı transferleri sizler için derledik.

İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig'de 2025/26 sezonunun kış transferi dönemi resmen sona erdi. İşte öne çıkan bazı transferler...

Noa Lang - Napoli - Galatasaray

Sacha Boey - Bayern Münih - Galatasaray

N-Golo Kante - Al Ittihad - Fenerbahçe

Matteo Guendouzi - Lazio - Fenerbahçe

Amir Murillo - Marsilya - Beşiktaş

Hyeon-gyu Oh - Genk - Beşiktaş

Chibuike Nwaiwu - AWC - Trabzonspor

Kerem Demirbay - Eyüpspor - Kasımpaşa

İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe - Kasımpaşa

Cenk Tosun - Fenerbahçe - Kasımpaşa

Blaz Kramer - Al-Okhdood - Konyaspor

Kazeem Oaigbe - Trabzonspor - Konyaspor

