Anasayfa Spor Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay

Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay

Süper Lig yıldızları son yıllarda Avrupa transfer piyasasında öne çıkarken, birçok oyuncu kulüplerine önemli bonservis gelirleri kazandırdı. İşte lig tarihinin en çok kazandıran 10 yıldızı…

İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay - Resim: 1

Türk futbolunda son dönemde yapılan transferler dikkat çekerken, yıldız isimlerin yer aldığı listede bir takımdan tam 5 oyuncunun bulunması öne çıktı. İşte zirvenin sahibi…

Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay - Resim: 2

10- Gedson Fernandes

Beşiktaş - Spartak Moskova | 20.8 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay - Resim: 3

9- Vedat Muriqi

Fenerbahçe - Lazio | 21 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay - Resim: 4

8- Tammy Abraham

Beşiktaş - Aston Villa | 21 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay - Resim: 5

7- Elvir Baljic

Fenerbahçe - Real Madrid | 21 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay - Resim: 6

6- Yusuf Akçiçek

Fenerbahçe - Al Hilal | 22 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay - Resim: 7

5. Cenk Tosun

Beşiktaş - Everton | 22.5 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay - Resim: 8

4- Uğurcan Çakır

Trabzonspor - Galatasaray | 27.5 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay - Resim: 9

3- Arda Güler

Fenerbahçe - Real Madrid | 28 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay - Resim: 10

2- Sacha Boey

Galatasaray - Bayern Münih | 30 milyon Euro

Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay - Resim: 11

1- Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe - Brighton Hove Albion | 30 milyon Euro

