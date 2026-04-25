Türk futbolunda son dönemde yapılan transferler dikkat çekerken, yıldız isimlerin yer aldığı listede bir takımdan tam 5 oyuncunun bulunması öne çıktı. İşte zirvenin sahibi…
Süper Lig tarihinin en pahalı 10 futbolcu satışı: Dikkat çeken o detay
Süper Lig yıldızları son yıllarda Avrupa transfer piyasasında öne çıkarken, birçok oyuncu kulüplerine önemli bonservis gelirleri kazandırdı. İşte lig tarihinin en çok kazandıran 10 yıldızı…İbrahim Doğanoğlu
10- Gedson Fernandes
Beşiktaş - Spartak Moskova | 20.8 milyon Euro
9- Vedat Muriqi
Fenerbahçe - Lazio | 21 milyon Euro
8- Tammy Abraham
Beşiktaş - Aston Villa | 21 milyon Euro
7- Elvir Baljic
Fenerbahçe - Real Madrid | 21 milyon Euro
6- Yusuf Akçiçek
Fenerbahçe - Al Hilal | 22 milyon Euro
5. Cenk Tosun
Beşiktaş - Everton | 22.5 milyon Euro
4- Uğurcan Çakır
Trabzonspor - Galatasaray | 27.5 milyon Euro
3- Arda Güler
Fenerbahçe - Real Madrid | 28 milyon Euro
2- Sacha Boey
Galatasaray - Bayern Münih | 30 milyon Euro
1- Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe - Brighton Hove Albion | 30 milyon Euro
