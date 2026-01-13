Süper Lig tarihinin en golcü yabancıları: Rekor kıran isimler

7 | Bobo

Türkiye kariyerine Beşiktaş’ta başlayan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan oyuncu, sonrasında Kayserispor ve Alanyaspor formalarını giydi ancak bu kulüplerde aynı etkiyi yaratamadı. Üç takımda toplam 203 lig maçına çıkan futbolcu, 78 gole imza attı.