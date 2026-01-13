Süper Lig tarihinin en golcü yabancıları: Rekor kıran isimler

10 | Elvir Baljic
51 yaşındaki Baljic, Süper Lig kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Ankaragücü ve Konyaspor formalarını giydi. 207 maçta 71 gole imza atan Baljic, en fazla golü 43 kezle Bursaspor’da kaydetti.
9 | Fernand Coulibaly
Türkye'de ikonik isimlerinden birisi olmuştu. Süper Lig'de 7 takımda forma giydi; 179 maça çıktı, 71 gol attı.
8 | Mbaye Diagne
Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Galatasaray cephesinin dikkatini çekmişti; rekor bedelle transfer edildi. Karagümrük'te de forma giyen tecrübeli isim, 3 takımda çıktığı 111 lig maçında 76 gole imza attı.
7 | Bobo
Türkiye kariyerine Beşiktaş’ta başlayan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan oyuncu, sonrasında Kayserispor ve Alanyaspor formalarını giydi ancak bu kulüplerde aynı etkiyi yaratamadı. Üç takımda toplam 203 lig maçına çıkan futbolcu, 78 gole imza attı.
6 | Bogdan Stancu
Türkiye kariyerine Galatasaray'da başladı, sonrasında sırasıyla Orduspor, Gençlerbirliği ve Bursaspor formalarını giydi. En çok Gençlerbirliği formasıyla dikkat çekti. Dört takımda 264 lig maçına çıktı, 85 gol attı.
5 | Andre Kona
55 yaşındaki eski futbolcu, Süper Lig'de 4 takımda forma giyse de Gençlerbirliği kariyeri dikkatleri çekmişti. Süper Lig'de 265 maça çıkan futbolcu, 97 gol attı.
4 | Edin Visca
Trabzonspor forması giyen 35 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye 2011 yılında Başakşehir formasıyla adım attı; 11 yıl aynı takımda oynadı. Süper Lig'de 414 maçta 101 gol attı.
3 | Mert Nobre
Brezilyalı isim, Türkiye kariyerine Fenerbahçe formasıyla başlasa da sonrasında birçok takımda forma giydi; Beşiktaş'ta da iyi işler çıkardı. Süper Lig'de çıktığı 291 maçta 109 gole imza attı.
2 | Elvir Bolic
Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok takımda forma giydi. Ancak en iyi performansı Fenerbahçe'de sergiledi. Çıktığı 281 lig maçında 127 gol attı.
1 | Alex
Fenerbahçe efsane isimlerinden olan Alex, 2004 yılında transfer olduğu Sarı-lacivertli ekipten, 2012 yılında ayrıldı. Takımıyla birçok başarıya imza atan Brezilyalı, Süper Lig'de çıktığı 241 maçta 159 gol attı. İki kere de gol kralı oldu.