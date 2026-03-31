Yeni sezon planlamasını sürdüren Fenerbahçe’de ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatmayı düşünmediği Emre Mor için Süper Lig’den üç kulüp devreye girdi.

3 KULÜP BİRDEN HAREKETE GEÇTİ

Fotomaç'ın haberine göre; milli oyuncuya Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Alanyaspor talip oldu. Üç kulübün de kısa süre içinde oyuncunun menajeriyle temas kurmaya hazırlandığı iddia edildi.

FENERBAHÇE’DE BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

2022-2023 sezonunda büyük umutlarla transfer edilen Emre Mor, sarı-lacivertli ekipte istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Teknik heyetin yeni sezon planlamasında yer almayan oyuncu için ayrılık kararı kesinleşti.

BU SEZON SÜRE ALAMADI

Son maçına geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Eyüpspor'da 18 Mayıs 2025'te çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta görev yapmadı.

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

Emre Mor’un kariyerine Süper Lig’de devam etmesi beklenirken üç kulüp arasındaki yarışın transfer sürecine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.