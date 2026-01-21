Süper Lig kulüpleri, Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya sessiz kalmadı.

Türk bayrağına yapılan alçak saldırıya tepki gösteren kulüplerin paylaşımları şu şekilde:

GALATASARAY

FENERBAHÇE

BEŞİKTAŞ

TRABZONSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK

ÇAYKUR RİZESPOR

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal! pic.twitter.com/Ita9dLENvr