Süper Lig kulüpleri, Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya sessiz kalmadı.
Türk bayrağına yapılan alçak saldırıya tepki gösteren kulüplerin paylaşımları şu şekilde:
GALATASARAY
🇹🇷 BAYRAK İNMEZ! pic.twitter.com/ClmTHQlORn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 20, 2026
FENERBAHÇE
🇹🇷 Bayrak inmez! pic.twitter.com/G9Z3kBeUSf— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 20, 2026
BEŞİKTAŞ
Bayrak inmez! 🇹🇷 pic.twitter.com/L1zoEx6zHj— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 20, 2026
TRABZONSPOR
🇹🇷 BAYRAK İNMEZ 🇹🇷 pic.twitter.com/WyMdbnZgPq— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 20, 2026
FATİH KARAGÜMRÜK
Bayrak inmez! 🇹🇷 pic.twitter.com/88Y3VHwf7Q— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 20, 2026
ÇAYKUR RİZESPOR
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 20, 2026
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal! pic.twitter.com/Ita9dLENvr
ALANYASPOR
Şanla, şerefle, sonsuza dek! 🇹🇷 pic.twitter.com/PnfUUhdEOO— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) January 20, 2026