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Süper Lig kulüplerinden Kocaelispor'un stadyumu için ihaleye çıkılıyor.

Özgür Kocaeli'nde yer alan habere göre; Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, statta 10 ay boyunca yürütülecek çim bakımı için açık ihale usulüyle hizmet alımı gerçekleştirecek.

İHALE 24 TEMMUZ'DA

İhale, 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.30'da Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında yapılacak. Süreçte elektronik ortamda sunulan teklifler değerlendirilecek.

ÇALIŞMALAR 10 AY DEVAM EDECEK

İhale kapsamında İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Tunaoğlu Caddesi'nde bulunan Kocaeli Stadyumu'nun çim bakım hizmeti, sözleşmenin imzalanmasının ardından başlayacak ve 10 ay boyunca yüklenici firma tarafından yürütülecek.