Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Rumen teknik adam Mirel Radoi'nin isteği doğrultusunda gelecek sezonun kadro planlamasına yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK'dan sürpriz bir hamle geldi.

GAZİANTEP FK FUAT BAVUK'U KADROSUNA KATIYOR

Gaziantep FK'nın 2. Lig ekibi Elazığspor'da etkileyici bir performansa imza atan 25 yaşındaki forvet Fuat Bavuk'u kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

ELAZIĞSPOR'DA GOL YÜKÜNÜ TAŞIDI

Elazığspor ile ligde çıktığı 29 maçta 22 gol, 5 asistle oynayan Fuat Bavuk ile hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Gaziantep FK'nın bu hamlesi dikkat çekti.

SÜPER LİG'E SIÇRAYACAK

Transferin resmiyet kazanması halinde; takımı Elazığspor play-off finalinde Muğlaspor'a elenerek 1. Lig'e yükselme şansını kaybetse de Fuat Bavuk büyük bir sıçrama yaparak gelecek sezon Süper Lig'de top koşturacak.