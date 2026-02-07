Trabzonspor bir transfer döneminin daha sonuna geldi. Karadeniz ekibinde gelenler ve gidenler oldu; bu değişimlerin takıma nasıl etki edeceğini ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.
Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler
Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi sona erdi. İşte Trabzonspor'da gelenler ve gidenler...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İşte Trabzonspor'un kadrosuna kattığı isimler...
MATHIAS LOVIK
Bordo-mavili ekip, İtalya Serie A ekiplerinden Parma forması giyen 22 yaşındaki Norveçli sol bek Mathias Lovik’i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor, Parma Kulübü’ne 4 milyon Euro sözleşme fesih bedelini 6 taksit halinde ödeyecek. Ayrıca oyuncunun ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda, elde edilecek bonservis gelirinden ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 10’u Parma’ya verilecek.
CHIBUIKE NWAIWU
Trabzonspor, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC forması giyen Chibuike Nwaiwu’nun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmen bildirdi. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki savunma oyuncusunu 5,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. KAP’a yapılan açıklamaya göre söz konusu bonservis bedeli 7 taksit halinde ödenecek.
UMUT NAYİR
Trabzonspor, Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, Umut Nayir ile imzalanan sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi. İşte yapılan açıklama: "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Mehmet Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 yıl + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 21.000.000.-TL, 2026-2027 futbol sezonu için 47.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."
Trabzonspor'da takımdan ayrılan isimler...
ARİF BOŞLUK
Trabzonspor, savunma oyuncusu Arif Boşluk'un satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar bir diğer Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor'a kiralandığını açıkladı.
RAYYAN BANIYA
Trabzonspor, defans oyuncusu Rayyan Baniya Konyaspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Konyaspor'un bordo-mavili kulübe, sözleşme fesih bedeli olarak Baniya için 1 milyon avro ödediği aktarıldı.
KAZEEM OLAIGBE
Trabzonspor, hücum yuncusu Kazeem Olaigbe'nin Konyaspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Olaigbe'nin Konyaspor Kulübüne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlandı duyurdu.
DANYLO SIKAN
Trabzonspor'un 24 yaşındaki Ukraynalı hücumcusu Danylo Sikan, 4 milyon euro bonservis bedeliyle Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'e transfer oldu.