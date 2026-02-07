Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler

UMUT NAYİR

Trabzonspor, Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, Umut Nayir ile imzalanan sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi. İşte yapılan açıklama: "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Mehmet Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 yıl + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 21.000.000.-TL, 2026-2027 futbol sezonu için 47.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."