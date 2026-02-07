Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler

Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi sona erdi. İşte Trabzonspor'da gelenler ve gidenler...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler - Resim: 1

Trabzonspor bir transfer döneminin daha sonuna geldi. Karadeniz ekibinde gelenler ve gidenler oldu; bu değişimlerin takıma nasıl etki edeceğini ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.

1 10
Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler - Resim: 2

İşte Trabzonspor'un kadrosuna kattığı isimler...

2 10
Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler - Resim: 3

MATHIAS LOVIK
Bordo-mavili ekip, İtalya Serie A ekiplerinden Parma forması giyen 22 yaşındaki Norveçli sol bek Mathias Lovik’i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor, Parma Kulübü’ne 4 milyon Euro sözleşme fesih bedelini 6 taksit halinde ödeyecek. Ayrıca oyuncunun ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda, elde edilecek bonservis gelirinden ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 10’u Parma’ya verilecek.

3 10
Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler - Resim: 4

CHIBUIKE NWAIWU
Trabzonspor, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC forması giyen Chibuike Nwaiwu’nun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmen bildirdi. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki savunma oyuncusunu 5,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. KAP’a yapılan açıklamaya göre söz konusu bonservis bedeli 7 taksit halinde ödenecek.

4 10
Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler - Resim: 5

UMUT NAYİR
Trabzonspor, Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, Umut Nayir ile imzalanan sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi. İşte yapılan açıklama: "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Mehmet Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 yıl + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 21.000.000.-TL, 2026-2027 futbol sezonu için 47.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

5 10
Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler - Resim: 6

Trabzonspor'da takımdan ayrılan isimler...

6 10
Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler - Resim: 7

ARİF BOŞLUK
Trabzonspor, savunma oyuncusu Arif Boşluk'un satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar bir diğer Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor'a kiralandığını açıkladı.

7 10
Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler - Resim: 8

RAYYAN BANIYA
Trabzonspor, defans oyuncusu Rayyan Baniya Konyaspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Konyaspor'un bordo-mavili kulübe, sözleşme fesih bedeli olarak Baniya için 1 milyon avro ödediği aktarıldı.

8 10
Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler - Resim: 9

KAZEEM OLAIGBE
Trabzonspor, hücum yuncusu Kazeem Olaigbe'nin Konyaspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Olaigbe'nin Konyaspor Kulübüne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlandı duyurdu.

9 10
Trabzonspor'un kış transfer dönemindeki transferleri: Gelenler - gidenler - Resim: 10

DANYLO SIKAN
Trabzonspor'un 24 yaşındaki Ukraynalı hücumcusu Danylo Sikan, 4 milyon euro bonservis bedeliyle Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'e transfer oldu.

10 10
Kaynak: Diğer
