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Tottenham'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan Yves Bissouma, kariyerini Hollanda'da sürdürmeye hazırlanıyor.

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Ajax, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardı. Bissouma'nın transfer işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Amsterdam'a gittiği aktarıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA İMZA ATACAK

Haberde, yapılacak kontrollerde herhangi bir probleme rastlanmaması halinde Malili futbolcunun Ajax ile resmi sözleşme imzalamasının beklendiği kaydedildi.

Yaz transfer döneminde Türk kulüpleriyle de adı anılan Bissouma, Tottenham'dan ayrılmasının ardından herhangi bir takımla sözleşme imzalamamıştı.

PREMIER LİG'DE UZUN YILLAR FORMA GİYDİ

Futbol kariyerine Mali'de başlayan Bissouma, Avrupa'ya geldikten sonra Lille, Brighton ve Tottenham formalarını giydi.

Uzun yıllar Premier Lig'de mücadele eden tecrübeli orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 304 resmi karşılaşmada 15 gol ve 5 asist kaydetti.

AJAX'TAN DİKKAT ÇEKEN TRANSFERLER

Transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere giden Ajax, kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat'ı da renklerine bağlamıştı.

Hollanda temsilcisi ayrıca Marcos Leonardo, Caio Henrique, Viktor Tsygankov, Thilo Kehrer, Julian Brandt, Daley Blind, Jofre Torrents, Simon Adingra, Tolu Arokodare ve Marc-André ter Stegen gibi isimleri kadrosuna katarak hareketli bir transfer dönemine imza attı.