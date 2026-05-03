İtalya’da uzun yıllar forma giyen ve Avrupa kariyerinde önemli izler bırakan Paulo Dybala için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantinli yıldızın sezon sonunda ülkesine dönmeye hazırlandığı belirtildi.

DYBALA BOCA JUNIORS İLE ANLAŞTI

ESPN kaynaklı haberlere göre, Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Dybala’nın Boca Juniors ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. 32 yaşındaki futbolcunun, 14 yıl sonra Arjantin’e dönerek kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

PAREDES DETAYI

Dybala’nın, Boca Juniors’ta eski takım arkadaşı Leandro Paredes ile yeniden buluşacak olmasının da bu kararında etkili olduğu belirtildi.

KAPIYI ÖNCEDEN ARALAMIŞTI

Tecrübeli futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, “Boca’ya imza atmak harika olurdu. Şu an Roma için oynuyorum ama ne olacağını bilemeyiz” diyerek transfer ihtimaline açık kapı bırakmıştı.

İTALYA’DA GEÇEN 14 YIL

Kariyerine Instituto de Córdoba’da başlayan Dybala, ardından Palermo ve Juventus formalarıyla Serie A’da yıldızını parlattı. Juventus ile 5 lig şampiyonluğu yaşayan Arjantinli oyuncu, 2017’de Şampiyonlar Ligi finali oynadı. 2022’de Roma’ya transfer olan yıldız isim, burada da önemli katkılar verdi.

BU SEZON PERFORMANSI

Sakatlık problemleri nedeniyle bu sezon sınırlı süre alan Dybala, Serie A’da 18 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Roma ise ligin son haftalarına girilirken üst sıralar için mücadelesini sürdürüyor.