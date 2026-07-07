2026/27 sezonunda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı öncesi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un mevcut yabancı oyuncu sayıları dikkat çekti. Yeni kurala uyum sağlamak isteyen kulüplerin transfer kadar ayrılık operasyonu da yürütmesi bekleniyor.
Süper Lig devlerinde yabancı oyuncu alarmı: İşte göndermek zorunda oldukları oyuncu sayıları
2026/27 sezonunda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı öncesinde Süper Lig’in dört büyük kulübünün yabancı futbolcu sayıları netleşti. Bazı ekipler sınırın oldukça üzerine çıkarken, kadroda önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.Kaynak: Diğer
Galatasaray sınırın altında kaldı
Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda toplam 11 yabancı futbolcu bulunuyor. Mevcut kadrosuyla yabancı sınırında herhangi bir sorun yaşamayan Galatasaray’ın oyuncu göndermesi gerekmiyor.
Beşiktaş’ta ayrılık kaçınılmaz
Beşiktaş’ın sözleşmeli 16 yabancı futbolcusu bulunuyor. Siyah-beyazlıların yeni kurala uyabilmesi için en az 2 yabancı oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor.
Fenerbahçe zirvede yer aldı
Yabancı oyuncu sayısında listenin başında Fenerbahçe yer aldı. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda tam 23 yabancı futbolcu bulunuyor.
En büyük operasyon Fenerbahçe’de
Yeni yabancı kuralı kapsamında Fenerbahçe’nin kadrosunu önemli ölçüde daraltması gerekiyor. Mevcut tabloya göre sarı-lacivertlilerin en az 9 yabancı oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor.
Trabzonspor’un listesi merak konusu
Trabzonspor’un yabancı oyuncu sayısının da yeni transferlerle birlikte şekillenmesi beklenirken, bordo-mavililerin kadro planlamasını kısa süre içerisinde netleştirmesi öngörülüyor.
İşte üç büyüklerin yabancı sayıları
Fenerbahçe: 23 yabancı (9 oyuncu göndermeli)
Beşiktaş: 16 yabancı (2 oyuncu göndermeli)
Galatasaray: 11 yabancı (Göndermesi gerekmiyor)