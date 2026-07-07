Süper Lig devlerinde yabancı oyuncu alarmı: İşte göndermek zorunda oldukları oyuncu sayıları

2026/27 sezonunda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı öncesi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un mevcut yabancı oyuncu sayıları dikkat çekti. Yeni kurala uyum sağlamak isteyen kulüplerin transfer kadar ayrılık operasyonu da yürütmesi bekleniyor.