Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Süper Lig devlerinde yabancı oyuncu alarmı: İşte göndermek zorunda oldukları oyuncu sayıları

Süper Lig devlerinde yabancı oyuncu alarmı: İşte göndermek zorunda oldukları oyuncu sayıları

2026/27 sezonunda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı öncesinde Süper Lig’in dört büyük kulübünün yabancı futbolcu sayıları netleşti. Bazı ekipler sınırın oldukça üzerine çıkarken, kadroda önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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Süper Lig devlerinde yabancı oyuncu alarmı: İşte göndermek zorunda oldukları oyuncu sayıları - Resim: 1

2026/27 sezonunda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı öncesi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un mevcut yabancı oyuncu sayıları dikkat çekti. Yeni kurala uyum sağlamak isteyen kulüplerin transfer kadar ayrılık operasyonu da yürütmesi bekleniyor.

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Süper Lig devlerinde yabancı oyuncu alarmı: İşte göndermek zorunda oldukları oyuncu sayıları - Resim: 2

Galatasaray sınırın altında kaldı

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda toplam 11 yabancı futbolcu bulunuyor. Mevcut kadrosuyla yabancı sınırında herhangi bir sorun yaşamayan Galatasaray’ın oyuncu göndermesi gerekmiyor.

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Süper Lig devlerinde yabancı oyuncu alarmı: İşte göndermek zorunda oldukları oyuncu sayıları - Resim: 3

Beşiktaş’ta ayrılık kaçınılmaz

Beşiktaş’ın sözleşmeli 16 yabancı futbolcusu bulunuyor. Siyah-beyazlıların yeni kurala uyabilmesi için en az 2 yabancı oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor.

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Süper Lig devlerinde yabancı oyuncu alarmı: İşte göndermek zorunda oldukları oyuncu sayıları - Resim: 4

Fenerbahçe zirvede yer aldı

Yabancı oyuncu sayısında listenin başında Fenerbahçe yer aldı. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda tam 23 yabancı futbolcu bulunuyor.

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Süper Lig devlerinde yabancı oyuncu alarmı: İşte göndermek zorunda oldukları oyuncu sayıları - Resim: 5

En büyük operasyon Fenerbahçe’de

Yeni yabancı kuralı kapsamında Fenerbahçe’nin kadrosunu önemli ölçüde daraltması gerekiyor. Mevcut tabloya göre sarı-lacivertlilerin en az 9 yabancı oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor.

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Süper Lig devlerinde yabancı oyuncu alarmı: İşte göndermek zorunda oldukları oyuncu sayıları - Resim: 6

Trabzonspor’un listesi merak konusu

Trabzonspor’un yabancı oyuncu sayısının da yeni transferlerle birlikte şekillenmesi beklenirken, bordo-mavililerin kadro planlamasını kısa süre içerisinde netleştirmesi öngörülüyor.

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Süper Lig devlerinde yabancı oyuncu alarmı: İşte göndermek zorunda oldukları oyuncu sayıları - Resim: 7

İşte üç büyüklerin yabancı sayıları

Fenerbahçe: 23 yabancı (9 oyuncu göndermeli)

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Süper Lig devlerinde yabancı oyuncu alarmı: İşte göndermek zorunda oldukları oyuncu sayıları - Resim: 8

Beşiktaş: 16 yabancı (2 oyuncu göndermeli)

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Süper Lig devlerinde yabancı oyuncu alarmı: İşte göndermek zorunda oldukları oyuncu sayıları - Resim: 9

Galatasaray: 11 yabancı (Göndermesi gerekmiyor)

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