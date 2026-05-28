İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli stoper Marcos Senesi'nin yeni adresi belli oldu.

SENESI TERCİHİNİ YAPTI

Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan birçok önemli kulübün transfer listesinde yer alan Senesi'nin tercihini yaptığı öne sürüldü.

TOTTENHAM TRANSFERİ DUYURMAYA HAZIRLANIYOR

Team Talk'tan Rudy Galetti'nin haberine göre; Senesi bir ayı aşkın süredir sözleşme görüşmelerinde bulunduğu Tottenham Hotspur'un teklifini kabul etti. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmi açıklamayla birlikte duyurulacağı kaydedildi.