Napoli’den ayrılması gündemde olan 26 yaşındaki Hollandalı futbolcunun geleceğine ilişkin temasların sürdüğü bildirildi. Transfer sürecinin, Napoli’nin alacağı karara ve oyuncunun tercihine göre önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor. Hollandalı hücum oyuncusu ayrılığa sıcak bakabilir.

DEVLER YARIŞTA

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, oyuncunun durumuyla yakından ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ ALTYAPISI

Noa Lang 10 yaşındayken babası Nourdin'in Kasımpaşa kariyeri sebebiyle bir sezon kaldığı İstanbul'da Beşiktaş altyapısına kayıt yaptırarak forma giydi.

NAPOLI PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 21 maça çıkan Noa Lang, 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon PSV’den 25 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.