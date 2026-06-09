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Juventus'tan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bonservissiz bir şekilde ayrılmaya hazırlanan Dusan Vlahovic için Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra birçok Avrupa'nın önde kulübü devreye girmişti.

VLAHOVIC NEWCASTLE UNITED YOLUNDA

Sırp golcünün yeni adresi büyük merak konusu olurken İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Vlahovic Newcastle United'a transfer olabilir. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Premier Lig'e gitmeyi ciddi şekilde düşündüğü ve Newcastle United'ın diğer kulüplerden önce davranarak Vlahovic'e kısa süre içerisinde imza attırabilmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.