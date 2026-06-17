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Süper Lig devi Galatasaray, Bursaspor’un genç kalecisi Kerem Matışlı için transfer çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılıların, 2007 doğumlu file bekçisi Kerem Matışlı için girişimlere başladığı ve iki kulüp arasında resmi temasların kurulduğu öğrenildi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray Bursaspor forması giyen 2007 doğumlu kaleciyi gündemine aldı.

İddialara göre Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir araya geldi. Görüşmede Kerem Matışlı’nın transferinin de gündeme geldiği, tarafların bonservis bedeli konusunda pazarlık yaptığı belirtildi.

Bursaspor formasıyla başarılı bir performans gösteren genç kaleci, Avrupa devlerinin de ilgisini çekmeyi başarmıştı.

SEZON KARNESİ

Geride kaldığımız sezonda takımıyla 26 maça çıkan genç kaleci, 13 gol yerken 16 müsabakada da kalesinde gole izin vermedi.



