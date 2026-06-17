Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli ekibin, forvet hattına en az iki takviye yapması beklenirken gündeme gelen son ismin Alexander Sörloth olduğu öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Norveçli golcü Alexander Sörloth’u transfer etmek için yeniden temaslara başladı. Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun şartlarını araştırdığı ve görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Sörloth’un Fenerbahçe’den yıllık 15 milyon euro maaş talep ettiği ifade edilirken, taraflar arasında pazarlık sürecinin devam ettiği aktarıldı.

ATLETICO MADRID İLE PAZARLIK

Fenerbahçe’nin transfer sürecinde Atletico Madrid ile de bonservis görüşmeleri yapacağı kaydedildi. İspanyol kulübünün 30 yaşındaki santrfor için nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

Geride kalan sezonda Atletico Madrid formasıyla 54 maça çıkan Sörloth, 20 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Norveçli golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor.