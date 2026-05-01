TFF 1. Lig’de harika bir sezon geçirerek şampiyonluğunu ilan eden Erzurumspor, önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele edecek.
Süper Lig devi Erzurumspor'un yıldızını transfer etmek istiyor
TFF 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Erzurumspor’un genç yıldızı Yakup Kırtay için transfer yarışı kızışırken, Trabzonspor’un da devreye girdiği belirtildi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Doğu Anadolu ekibinin futbolcuları da gösterdikleri performansla dikkatleri çekmeyi başardı.
Erzurumspor’un genç yıldızı Yakup Kırtay için transfer ilgisi artıyor. Son olarak Trabzonspor’un da oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.
TRABZONSPOR DEVREDE
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ve oyuncuyla ilgilenmeye başladığı ifade edildi.
PERFORMANSI
Yakup Kırtay, bu sezon TFF 1. Lig’de 33 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı ve gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli rol oynadı.
1.87 boyundaki futbolcu, savunmanın yanı sıra sol bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebiliyor.
Genç savunmacıyla Süper Lig’den başka takımların da ilgilendiği iddialar arasında yer alıyor.