Son üç haftaya Esenler Erokspor’un 8 puan önünde giren Erzurumspor FK, Sipay Bodrum FK deplasmanında en az 1 puan alması halinde Süper Lig biletini garantileyecek.

Daha önce 2017-2018 sezonunda play-off’tan, 2019-2020’de ise doğrudan Süper Lig’e yükselen Erzurum temsilcisi, sonrasında yeniden 1. Lig’e düşmüştü.

Takipçisi Amed Sportif Faaliyetler’in Bandırmaspor deplasmanına çıkacağı haftada Esenler Erokspor da Keçiörengücü’nü konuk edecek.

Play-off hattında ise Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendikspor ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü yer alıyor. Bu takımları Bandırmaspor ve Sivasspor takip ediyor.

Düşme hattında ise Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor’un ardından son veda edecek takımın yarın netleşme ihtimali bulunuyor. Serikspor, Manisa FK deplasmanında puan ararken Boluspor Adana Demirspor’u ağırlayacak.

Yarınki programda tüm maçlar saat 16.00’da başlayacak. Erzurumspor FK, Bodrum FK deplasmanında; Çorum FK Sivasspor karşısında; Bandırmaspor Amed Sportif Faaliyetler ile; Erokspor Keçiörengücü ile; Manisa FK ise Serikspor ile karşılaşacak.