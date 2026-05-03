Sezonu lider tamamlayan Erzurumspor FK ile ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler doğrudan Süper Lig bileti alırken, üçüncü sırayı alan Esenler Erokspor play-off finaline direkt katılma hakkı elde etti. Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor’un ardından play-off’a kalan son ekip ise 7. sıradaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü oldu.

Ligi son dört sırada tamamlayan Serikspor, Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor ise Nesine 2. Lig’e düştü.

Erzurumspor FK, 2017-18 ve 2019-20’nin ardından üçüncü kez Süper Lig sevincini yaşarken, Amed Sportif Faaliyetler tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Erzurumspor FK teknik direktörü Serkan Özbalta, farklı kulüplerle daha önce iki kez 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Amed Sportif Faaliyetler’de sezonun son bölümünde teknik direktör değişikliğine gidilirken Sertaç Küçükbayrak yönetiminde ekip Süper Lig’e taşındı ve deneyimli çalıştırıcı 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen 126. teknik direktör oldu.

Play-off eşleşmelerinde Esenler Erokspor, ligi üçüncü bitirerek doğrudan final hakkı kazandı. İlk turda Arca Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü, Sipay Bodrum FK ile Atko Grup Pendikspor 7 Mayıs’ta saat 20.00’de karşılaşacak.

Kazanan ekipler ikinci turda çift maçlı eleme sistemiyle karşılaşacak ve finalde Esenler Erokspor’un rakibi olmak için mücadele edecek. Final karşılaşması 24 Mayıs’ta Konya’da oynanacak.

Play-off tarihinde 32. kez mücadele edilecek sezon, Esenler Erokspor, Çorum FK ve Ankara Keçiörengücü için ilk deneyim olacak. Bodrum FK üçüncü, Pendikspor ise ikinci kez bu aşamada yer alacak.

Gol krallığında ise Amed Sportif Faaliyetler’den Mbaye Diagne 29 golle zirvede yer aldı. Onu 23 gollü Eren Tozlu ve 22 gollü Lois Diony takip etti.